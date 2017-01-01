Справа Єфремова: суд допитав екс-заступника голови СБУ

Свідок повідомив про обставини діяльності благодійного фонду на Луганщині, кошти якого використовувались для дестабілізації ситуації в регіоні

Старобільський районний суд Луганської області у справі колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова 21 грудня допитав колишнього заступника голови Служби безпеки України як свідка. Серед іншого, свідок повідомив про обставини діяльності благодійного фонду на Луганщині, кошти якого використовувались для дестабілізації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов у суді (архівне фото)

Свідок повідомив про обставини діяльності благодійного фонду на Луганщині, кошти якого використовувались для дестабілізації ситуації в регіоні

Старобільський районний суд Луганської області у справі колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова 21 грудня допитав колишнього заступника голови Служби безпеки України як свідка.

Серед іншого, свідок повідомив про обставини діяльності благодійного фонду на Луганщині, кошти якого використовувались для дестабілізації ситуації в регіоні.

За даними прокуратури, до створення і діяльності цього фонду були причетні окремі депутати Луганської облради від Партії регіонів і керівники правоохоронних органів області.

У прокуратурі не уточнюють прізвища екс-заступника голови СБУ.

Нагадаємо, Єфремова, зокрема, підозрюють у створенні «ЛНР», її фінансуванні, державній зраді, сепаратизмі, та пособництві в захопленні адміністративних будівель.

Екс-регіонала також підозрюють у керуванні незаконним голосуванням у Верховній Раді 16 січня 2014 року за так звані «диктаторські закони», а також за нанесення збитків державі (його компанії вигравали тендери за завищеними цінами у державного «Луганськвугілля».

За «диктаторські закони» у Єфремова окремий судовий процес, як і за «Луганськвугілля», за ці статті його затримували в 2015 році, але випустили під заставу у 3,6 мільйонів гривень, які вніс соратник Борис Колесніков.

Як повідомляв «Главком», у Станиці Луганській (Луганська область) сталося вбивство близького родича начальника контррозвідки луганського управління СБУ Олега Животова. Вбивство сталося напередодні допиту 14 листопада Животова як свідка у справі Єфремова.

Джерело: Радіо Свобода