Справа на мільярд гривень: СБУ показала, як вручала підозру керівнику Дельта банку

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів

Співробітники СБУ встановили перших підозрюваних, причетних до банкрутства і ліквідації Дельта банку. Ними виявилися п’ять топпосадовців установи, серед яких колишній власник банку, що обіймав посаду голови спостережної ради Микола Лагун.

Слідство виявило, що керівництво банку розтратило майна і коштів на понад 1 млрд грн.

Підозри вручили після проведення 14 синхронних обшуків, які проходили за місцями проживання причетних службових осіб.

Наразі п’ятьом фігурантам повідомлено про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

«Під час розслідування встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» протягом 2012 – 2015 років уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Серед них – і договори, на підставі яких здійснили відчуження грошей, майнових прав банку та заставного майна на суму понад 1 млрд грн», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наклали арешт на майно голови спостережної ради, серед якого близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також арештовано грошові кошти у сумі $1 млн, які знаходяться на рахунку голови ради директорів в одному із швейцарських банків.

Працівники Служби розшукують майно інших підозрюваних, щоб так само накласти на нього арешт.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що Дельта банк – це найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації.