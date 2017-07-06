Суд арештував мільйон доларів екс-заступника глави АП часів Януковича

Ймовірно, Чмирь отримав кошти з неофіційних джерел, і з них не було сплачено податки до державного бюджету

За клопотанням Генеральної прокуратури накладено арешт на кошти колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Віктора Чмиря. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко. «Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки за оперативного супроводження



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Юрій Чмирь

Ймовірно, Чмирь отримав кошти з неофіційних джерел, і з них не було сплачено податки до державного бюджету

За клопотанням Генеральної прокуратури накладено арешт на кошти колишнього заступника голови Адміністрації президента України часів Віктора Януковича Віктора Чмиря. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

«Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах колишнім заступником голови Адміністрації президента України часів Януковича, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. 06.07.2017 в рамках провадження, у ході проведення санкціонованого обшуку індивідуального банківського сейфу вказаної особи, слідчими виявлено та вилучено готівкові грошові кошти в сумі понад 1 млн доларів США», - нагадав Лисенко.

У подальшому, за клопотанням прокуратури Печерським районним судом міста Києва накладено арешт на вилучені кошти вказаної особи, які ймовірно отримані з неофіційних джерел та з яких не було сплачено податки до державного бюджету, зазначають у ГПУ.

Лисенко додав, що у грудні 2017 року слідчим суддею відмовлено власнику в поверненні вилучених грошових коштів.

На даний час досудове розслідування триває.