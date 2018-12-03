Суд сьогодні обирає запобіжний захід Продану



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Мирослава Продана підозрюють у незаконному збагаченні Фото: РБК-Україна

Продана хочуть взяти на поруки сім осіб

Солом'янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про арешт колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана.

Зазначимо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить заарештувати Продана з можливістю внесення застави у розмірі 89 млн гривень. Також на засіданні суду стало відомо, що його хочуть взяти на поруки сім осіб, серед яких нардепи від БПП Геннадій Ткачук, Микола Кучер і Вадим Денисенко.

Крім того, прокурори подали клопотання про долучення до справи доказів у вигляді 15 фотографій об'єктів нерухомості. Суд долучив фото до справи.

Нагадаємо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, зокрема і за кордоном.