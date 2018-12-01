САП просить суд арештувати Продана із можливістю застави у 89 млн грн



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Колишній в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан повернувся в Україну

Обиратимуть запобіжний захід Продану 3 грудня

Спеціальна антикорупційна прокуратура направила до Солом’янського районного суду Києва клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому виконувачу обов’язків глави Державної фіскальної служби Мирославу Продану.

Про це йдеться у повідомленні САП у Facebook.

САП вимагає заарештувати Продана з можливістю звільнення під заставу у 89 мільйонів гривень. Копію клопотання також вручили підозрюваному.

У відомстві повідомили, що 30 листопада детективи НАБУ допитали Продана.

«Як і очікувалось, підозрюваний, порушуючи обіцянки у публічній площині про надання показань та документів по суті врученої підозри одразу по поверненню до України, від надання показів відмовився на підставі статті 63 Конституції України, жодних документів на обґрунтування своїх доводів по суті підозри не надав», – ідеться у повідомленні.

Спеціальна прокуратура заявляє, що підозрюваний та його захисники не надали жодних підтверджуючих документів щодо поважності причин його відсутності на території України.

У Солом’янському райсуді заявили, що обиратимуть запобіжний захід колишньому очільнику Державної фіскальної служби Мирославу Продану 3 грудня.

Нагадаємо, САП склала повідомлення про підозру колишньому в.о. голови ДФС Мирославу Продану у незаконному збагаченні.

Зокрема, його підозрюють у тому, що він, будучи ще заступником голови ДФС, набув у власність понад 89 млн грн, за які придбав дві квартири у елітній столичній новобудові вартістю 6,7 млн грн; два будинки в Туреччині вартістю 78 млн грн; три автомобілі представницького класу, загальною вартістю 3,4 млн грн.

Також САП вже втретє викликала Продана на допит, оскільки попередні рази — 8 та 15 листопада — він не з’явився.