Суд відпустив під домашній арешт затриманого на хабарі лікаря інституту Шалімова
СБУ викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч
За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00
Затриманого завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології Олега Котенка Голосіївський райсуд Києва відпустив під нічний домашній арешт.
Про це 4 жовтня повідомляють «Вести».
Відповідаючи на запитання журналіста видання, Котенко заявив, що не знає, чи зможе оперувати, перебуваючи під арештом хоча б в денний час. Це питання він має намір з'ясувати найближчим часом в адміністрації інституту.
За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00. Запобіжний захід буде діяти до 1 грудня 2019 року.
Водночас суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Котенка з посади завідуючого відділенням на час досудового розслідування. Однак він може здійснювати діяльність як лікар: надавати медичну допомогу і брати участь в операціях.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч.