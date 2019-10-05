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    Кримінал

    Суд відпустив під домашній арешт затриманого на хабарі лікаря інституту Шалімова

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    <p>СБУ&nbsp;викрила&nbsp;заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч</p> - Суд відпустив під домашній арешт затриманого на хабарі лікаря інституту Шалімова

    СБУ викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч

    За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00

    Затриманого завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології Олега Котенка Голосіївський райсуд Києва відпустив під нічний домашній арешт.

    Про це 4 жовтня повідомляють «Вести».

    Відповідаючи на запитання журналіста видання, Котенко заявив, що не знає, чи зможе оперувати, перебуваючи під арештом хоча б в денний час. Це питання він має намір з'ясувати найближчим часом в адміністрації інституту.

    За рішенням суду Котенко зобов'язаний не залишати будинок в період з 21:00 до 7:00. Запобіжний захід буде діяти до 1 грудня 2019 року.

    Водночас суд задовольнив клопотання прокурора про відсторонення Котенка з посади завідуючого відділенням на час досудового розслідування. Однак він може здійснювати діяльність як лікар: надавати медичну допомогу і брати участь в операціях.

    Нагадаємо, Служба безпеки України викрила заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка на хабарі у $20 тисяч.

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