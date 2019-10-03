СБУ викрила керівників інституту Шалімова на вимаганні десятків тисяч доларів за операції



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У робочому кабінеті фігуранта справи виявили понад $60 тисяч Фото: СБУ

Правоохоронці затримали у Києві організатора протиправної схеми під час отримання $20 тисяч

Служба безпеки України викрила керівників відділення одного з інститутів Національної академії медичних наук, які вимагали кошти з пацієнтів за проведення операцій.

Оперативники спецслужби встановили, що службовці державного медичного закладу систематично отримували гроші від громадян, які проходять лікування або потребують іншої медичної допомоги. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Ескулапи», використовуючи своє посадове становище, організували механізм поборів з пацієнтів, які готуються до важких операцій із трансплантації органів. За попередню консультацію вони брали 3 тисячі гривень, за хірургічні втручання та проведення операцій суми становили від 20 до 50 тисяч доларів США», - розповіли в СБУ.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці затримали у Києві організатора протиправної схеми під час отримання чергової неправомірної винагороди у розмірі 20 тисяч доларів. У робочому кабінеті фігуранта справи виявили ще понад 60 тисяч доларів США.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх задіяних у протиправному механізмі осіб.

Наразі планується оголошення фігурантам справи повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомив у Facebook радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, затримано заступника директора Інституту Шалімова Олега Котенка.





«Міністерство охорони здоров'я сподівається на професійне, об'єктивне, правове розслідування і компетентну оцінку», - зазначив Раімов.

Операція проводилась спільно із прокуратурою Києва та Державною службою фінансового моніторингу.