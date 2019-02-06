Суд залишив під вартою підозрюваних у вбивстві Вороненкова



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Обвинувачений у вбивстві Вороненкова Ярослав Тарасенко Фото: Уніан

Підозрювані перебуватимуть під вартою до 5 квітня 2019 року

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт до 5 квітня Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю, обвинуваченим у причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

«У судовому засіданні за клопотанням прокурора підозрюваним продовжили арешт на два місяці і допитали свідка», - повідомили у прокуратурі.

Таким чином підозрювані перебуватимуть під вартою до 5 квітня 2019 року.

ЗМІ зазначає, що свідок, якого допитали під час судового засідання, - є другом підозрюваного, який наразі перебуває у розшуку.

Нагадаємо, у грудні 2018 року свідок упізнала у суді Олександра Лося і підтвердила, що бачила його на території житлового комплексу, де мешкав Вороненков, незадовго до вбивства.

Раніше стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Як відомо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.