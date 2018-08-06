Суд залишив під вартою ймовірного організатора замаху на Бабченка



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Підозрюваний Борис Герман

Тримання під вартою Бориса Германа продовжено до 23 вересня

Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого слідство називає організатором замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це «Громадському» повідомили у прес-службі суду.

У Шевченківському суді розповіли, що тримання під вартою Германа продовжено до 23 вересня. Коли саме відбулося засідання суду, не повідомляється.

Нагадаємо, 18 червня Апеляційний суд Києва залишив під вартою Бориса Германа, якого Служба безпеки України підозрює в організації замаху на Бабченка.

Російський журналіст Аркадій Бабченко, якого планували вбити у Києві, оприлюднив у соцмережі папери, які він назвав орієнтуванням ФСБ на своє вбивство.

Також в СБУ розповіли про інсценовані вбивства, які були до Бабченка.