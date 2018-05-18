Топ-менеджер сімейного підприємства Сергія Рибалки отримав вирок за фінансування ОРДЛО - нардеп

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«Джабраїлов визнав, що протягом 2016 року сприяв незаконному постачанню продукції ТОВ «Снек Експорт» на тимчасово окуповані території»

Народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Артюшенко на брифінгу у Верховній Раді заявив про невідворотність покарання для представників проросійської 5-ї колони в Україні, зокрема, згадавши рішення Сумського апеляційного суду від 29 березня щодо Юрія Джабраїлова, обвинуваченого в пособництві і фінансуванні тероризму.

Заява нардепа опублікована на YouTube.

На момент арешту восени минулого року Джабраїлов працював топ-менеджером ТОВ «Снек Експорт». Компанії, яка входить в сімейний бізнес нинішнього нардепа від Радикальної партії Олега Ляшка, екс-глави комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та діяльності Сергія Рибалки.

«Джабраїлов добровільно пішов на угоду зі слідством і визнав, що протягом 2016 року спільно з іншими особами сприяв незаконному постачанню продукції ТОВ «Снек Експорт» на тимчасово окуповані території, тобто - визнав факт фінансування терористів з так званих ДНР і ЛНР. В результаті угоди зі слідством Джабраїлов тепер повинен заплатити за свої діяння 150000 штрафу», - заявив журналістам Артюшенко.

Разом з тим нардеп повідомив, що справа про фінансування сімейним підприємством Сергія Рибалки терористів в ОРДЛО і російських окупантів в Криму до сих пір не завершена через тиск на слідство і суд. Зокрема, до суду досі не може потрапити справа іншого топ-менеджера сімейного підприємства нардепа-радикала Дениса Пробачая.

«Поки залишається невідомою доля іншого топ-менеджера компанії «Снек-Експорт» Дениса Пробачая, який був затриманий в минулому році разом з Джабраїловим. Його адвокати, ймовірно, через процесуальні зачіпки блокують передачу справи щодо Пробачая в суд. Я хочу нагадати, що саме ці адвокати, і це публічно в залі суду було підтверджено, цинічно заявляли, що на території України немає терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». Тому вони не бачать нічого поганого в торгівлі підприємств з ОРДЛО. Антидержавна діяльність таких адвокатів, топ-менеджерів і власників, які прямо паразитують на цій війні, допомагають зробити все для того, щоб, на жаль, Україна в ній програла», - висловив своє обурення Артюшенко.

Він окремо звернувся до українських правоохоронців із закликом захистити українську державу, суспільство і кожного громадянина від «масового наступу мобілізованої і добре фінансово вмотивованої проросійської 5-ї колони».

«Усі вони повинні знати, що покарання за всіма статтями Кримінального кодексу буде справедливим, неминучим і невідворотним», - завершив свій виступ народний депутат.

Джерело: Апостроф