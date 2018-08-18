Троє жителів Харківщини на городі вирощували коноплі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Усі троє правопорушників вирощували коноплі за місцем свого мешкання

Поліцейські вилучили понад 200 наркотичних рослин у жителів Барвінківського району на Харківщині. Про це інформує поліція Харківщини.

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів «Мак-2018» працівники поліції задокументували 3 факти незаконного вирощування конопель.

В ході санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у 34-річної жительки міста Барвінкове та мешканця району по 20 рослин, схожих на коноплі. 162 наркомісткі рослини працівники Барвінківського відділення поліції вилучили у 57-річного мешканця села Петрівка.

Усі троє правопорушників вирощували коноплі на присадибних ділянках за місцем свого мешкання та для власного вживання.

Речові докази направлені на експертне дослідження.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років.