  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)

    Суховантаж під прапором Танзанії перевозив контрабандні тютюнові вироби
    31 грудня у Чорному морі катер Військово-морських сил Збройних сил України затримав іноземне судно, яке підозрювалося у перевезенні незаконних вантажів. Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, викрити судно вдалося у взаємодії співробітників СБУ, Держприкордонслужби та ВМС ЗСУ. «Суховантаж під прапором Танзанії прямував за маршрутом
    • Сьогодні, 20:14
    • Розсилка
    Затримане в Чорному морі іноземне судно
    Затримане в Чорному морі іноземне судно

    Суховантаж під прапором Танзанії перевозив контрабандні тютюнові вироби

    31 грудня у Чорному морі катер Військово-морських сил Збройних сил України затримав іноземне судно, яке підозрювалося у перевезенні незаконних вантажів.

    Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, викрити судно вдалося у взаємодії співробітників СБУ, Держприкордонслужби та ВМС ЗСУ.

    «Суховантаж під прапором Танзанії прямував за маршрутом «Очамчира (Грузія (невизнана Республіка Абхазія) - Варна (Болгарія). Після надходження інформації від СБУ про те, що судно може бути причетним до протиправної діяльності, воно було зупинено за 11,5 милі на траверзі н.п. Курортне Одеської області та супроводжено до порту «Одеса» кораблями ВМС ЗСУ», - інформують прикордонники.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)
    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)
    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)
    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)
    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)
    У Чорному морі зі стріляниною затримано іноземне судно (відео)

    Як повідомляє прес-служба ВМС, судно спочатку не відповідало на виклик, тому український катер «Прилуки» розпочав його переслідування. Після того, як судно не виконало вимоги зупинитися, катер «Прилуки» відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки. Після цього корабель конвоювали до порту міста Одеси.

    У Державній прикордонній службі України заявили, що за результатом перевірки на судні було виявлено 1737 ящиків сигарет без акцизних марок. Документи на виявлений вантаж були відсутні. Крім того, було встановлено, що у двох із 11 членів екіпажу були відсутні паспорти моряків.

    Наразі судно-порушника затримано. Триває перевірка.

     

    Читайте також
    прикордонники Чорне море СБУ контрабанда ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ