У Дніпрі двоє п’яних забили на смерть сторожа парку, що просив не рвати квіти

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У парку імені Глоби

Вбивці затримані

У Дніпрі двоє п’яних чоловіків забили на смерть сторожа парку імені Лазаря Глоби. Про це інформує заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, інцидент стався у суботу, 26 травня, о 14 годині.

«Двоє людей в стані алкогольного сп'яніння залізли на клумбу і почали вирвати троянди і паркан. Побачивши це, сторож парку попросив цих «людей» припинити це робити. Після чого був забитий на смерть двома цими ж персонажами», - написав посадовець у Facebook.

Обидва нападники були затримані поліцією через 5 хвилин. Убитий - сторож Гурба Олександр Станіславович 1951 року народження.

Нагадаємо, у Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню.