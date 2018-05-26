Продавці на ринку зламали ніс пенсіонеру, що заступився за жінку

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Пенсіонер намагався захистити жінку у конфлікті із продавцями-іноземцями

У Києві побили військового пенсіонера, який під час конфлікту невідомої жінки із продавцями ринку на метро Лісова заступився за останню. Про це повідомила дочка постраждалого Олена Стойко.

За її словами, все почалось, коли жіночка з двома синами підійшла до прилавку та хотіла взяти якийсь пакетик.

«Продавець накинувся на ту, почав погрожувати. Мій тато цієї миті проходив повз та по-офіцерськи зробив зауваження, що не варто так поводитись з жінками, особлива якщо ти ще й іноземець і знаходишся в Україні. Той переключив увагу на тата, поводив себе агресивно і спробував його вдарити рукою, але потрапив у шию. Тоді тато викликав поліцію і сказав, що з’ясовуватиме відносини в присутності правоохоронних органів. Продавець тоді викликав свою банду і почав закривати торгову точку, показувати пачку грошей і казати, що то його правоохоронні органи», - написала у Facebook дочка постраждалого.

Стойко додала, що її батька і свідків забрали в відділення, де вони надали свідчення.

«Банда зникла з місця злочину. В результаті - перелом носу і космічний тиск (у батька – ред.)», - зазначила вона.

На поширеному постраждалою стороною відео видно, що на місці інциденту був присутній працівник поліції.

Нагадаємо, двох сумських поліцейських, які знущалися над чоловіком, звільнили з посади.