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    Кримінал

    У Дніпрі СБУ викрила вимагачів, які представлялись правоохоронцями

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    Учасники злочинної групи вимагали з підприємця 300 тисяч доларів - У Дніпрі СБУ викрила вимагачів, які представлялись правоохоронцями
    Учасники злочинної групи вимагали з підприємця 300 тисяч доларів
    Фото: пресцентр СБУ

    Для заволодіння бізнесом підприємця бандити примушували його підписати правоустановчі документи

    У Дніпрі викрито діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ.

    Про це 19 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

    «Учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції та «злодіїв у законі», вчинили розбій та вимагали з підприємця 300 тисяч доларів. У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку і його близьким родичам насильством та фізичною розправою», - говориться у повідомленні.

    Також, як зазначається, для заволодіння бізнесом підприємця бандити примушували його підписати відповідні правоустановчі документи.

    Оперативники задокументували факт отримання зловмисниками частини суми у розмірі 100 тисяч доларів. Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у торгово-розважальному центрі під час одержання ще однієї частини «траншу».

    Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

    Раніше повідомлялося, що оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого мешканця, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби.

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