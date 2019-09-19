У Дніпрі СБУ викрила вимагачів, які представлялись правоохоронцями



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Учасники злочинної групи вимагали з підприємця 300 тисяч доларів Фото: пресцентр СБУ

Для заволодіння бізнесом підприємця бандити примушували його підписати правоустановчі документи

У Дніпрі викрито діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей з місцевих представників комерційних структур, представляючись начебто керівниками підрозділів СБУ.

Про це 19 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

«Учасники групи, які видавали себе за співробітників СБУ, слідчих поліції та «злодіїв у законі», вчинили розбій та вимагали з підприємця 300 тисяч доларів. У разі несплати грошей зловмисники погрожували чоловіку і його близьким родичам насильством та фізичною розправою», - говориться у повідомленні.

Також, як зазначається, для заволодіння бізнесом підприємця бандити примушували його підписати відповідні правоустановчі документи.

Оперативники задокументували факт отримання зловмисниками частини суми у розмірі 100 тисяч доларів. Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у торгово-розважальному центрі під час одержання ще однієї частини «траншу».

Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 187 (розбій) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

Раніше повідомлялося, що оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого мешканця, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби.