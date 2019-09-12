На Одещині затримали вимагача, який представлявся працівником СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шахрай використовував підроблене посвідчення СБУ і муляж вогнепальної зброї

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником трьох тисяч доларів

Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого мешканця, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби.

Про це 12 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що шахрай з квітня вимагав 50 тисяч доларів від лікаря-травматолога Одеської міської лікарні.

«Він використовував підроблене посвідчення СБУ, муляж вогнепальної зброї та демонстрував підроблені документи, які нібито підтверджують отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами», - заявили в СБУ.

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником трьох тисяч доларів і затримали у передмісті Одеси під час одержання чергового траншу у розмірі 500 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину та затримано до рішення суду.