У Дніпрі знайшли чоловічу голову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особу чоловіка встановить слідство

Знайдена голова належала чоловікові середнього віку

Близько 19.00 17 вересня у водоймі на вулиці Аптекарська балка у Дніпрі перехожі знайшли відрубану людську голову.

Про це пише Інформатор.

На місце жахливої знахідки направили кілька екіпажів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

Прес-секретар ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що знайдена голова належала чоловікові середнього віку. Його особа на даний момент встановлюється.

На місці працювали судово-медичні експерти. Що саме сталося з чоловіком, будуть з’ясовувати правоохоронці.