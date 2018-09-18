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    Кримінал

    У Дніпрі знайшли чоловічу голову

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    Особу чоловіка встановить слідство - У Дніпрі знайшли чоловічу голову
    Особу чоловіка встановить слідство

    Знайдена голова належала чоловікові середнього віку

    Близько 19.00 17 вересня у водоймі на вулиці Аптекарська балка у Дніпрі перехожі знайшли відрубану людську голову.

    Про це пише Інформатор.

    На місце жахливої знахідки направили кілька екіпажів патрульної поліції та слідчо-оперативну групу.

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    У Дніпрі знайшли чоловічу голову
    У Дніпрі знайшли чоловічу голову
    У Дніпрі знайшли чоловічу голову
    У Дніпрі знайшли чоловічу голову

    Прес-секретар ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що знайдена голова належала чоловікові середнього віку. Його особа на даний момент встановлюється.

    На місці працювали судово-медичні експерти. Що саме сталося з чоловіком, будуть з’ясовувати правоохоронці.

     

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