У Донецькому медуніверситеті брали хабарі автомобілями – СБУ



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Оперативники задокументували факти отримання одним з керівників університету двох елітних автомобілів марки BMW

Чиновники вимагали хабарі від представників комерційних структур, що спеціалізуються на оформленні іноземних студентів в українські виші

Співробітники Служби безпеки України викрили на отриманні великих хабарів посадових осіб Донецького національного медичного університету. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

«Співробітники спецслужби встановили, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, що спеціалізуються на підборі і наступному оформленні іноземних студентів в українських ЗВО. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні закордонних абітурієнтів до медуніверситету», - йдеться в повідомленні.

Так, оперативники задокументували факти отримання одним з керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки BMW загальною вартістю понад 100 тисяч доларів за невтручання в прийом студентів.

Під час обшуків у Краматорську і Кропивницькому, де знаходяться філії медуніверситету, правоохоронці виявили протиправно отримані посадовою особою автомобілі, на які вже накладено арешт.

Ректору Донецького медуніверситету оголошено про підозру за статтею про одержання хабара (ч.4 ст.368 КК України), представнику фірми - про пропозицію хабара (ч.1 ст.369 КК України).

«Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі», - зазначили в СБУ.

Раніше в Києві на хабарі в $34 тисячі затримали начальника райвідділу поліції. Поліцейський чиновник вимагав хабар з підприємця за організацію належного розгляду заяви про крадіжку грошей.

Також повідомлялося, що за перший місяць 2019 року в Україні затримали 800 хабарників. Такі дані озвучив генпрокурор Юрій Луценко.