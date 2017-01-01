У горах Італії знайшли тіло українки: жінку в пакеті скинули в урвище

Поліцейські підозрюють у вбивстві українки чоловіка, з яким вона жила

У горах італійської провінції Тревізо знайшли тіло загиблої українки Софії Мельник. Перекладачка з Києва зникла минулого місяця. Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки. Слідчі підозрюють, що він убив жінку через ревнощі, а відтак вкоротив віку і собі. На тілі загиблої - численні синці і подряпини, повідомляє ТСН.



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Софія Мельник і чоловік, з яким вона жила

Поліцейські підозрюють у вбивстві українки чоловіка, з яким вона жила

У горах італійської провінції Тревізо знайшли тіло загиблої українки Софії Мельник.

Перекладачка з Києва зникла минулого місяця. Чоловік, з яким Софія жила в Італії, згодом наклав на себе руки.

Слідчі підозрюють, що він убив жінку через ревнощі, а відтак вкоротив віку і собі. На тілі загиблої - численні синці і подряпини, повідомляє ТСН.

Поліцейські припускають, що загибла могла бути ще живою, коли її в чорному пакеті скинули в урвище, а травми вона могла отримати під час падіння.

Матір Софії не вірить у повідомлення про загибель її доньки в Італії. Про це пані Валентина сказала ТСН телефоном.

Жінка вважає повідомлення в пресі та повідомлення поліції неправдою, і вірить, що Софія знайдеться живою.

«Я чекаю на аналізи ДНК. Я не вірю, що це моя донька», - сказала вона.

Валентина зазначила, що дізналась про події 21 грудня. На той момент вона перебувала в Італії та здала зразки ДНК для перевірки. Результати їй обіцяли надати найближчими днями, але досі офіційного висновку вона не отримала, тому сподівається на краще.

Крім того, матір називає неправдою повідомлення про численні романи її доньки та версії, озвучені в пресі. Каже, що її доньку могли кохати багато чоловіків, але це не означає, що вона відповідала взаємністю. Єдине, що відповідає дійсності, каже, - це опубліковані фотографії Софії.

Крім того, неправдою є те, що Софія мешкала в Італії 10 років. Вона перебувала в цій країні від 2001-го.