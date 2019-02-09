  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Харкові на хабарі затримали доцента кафедри психіатрії

    • Розсилка
    У Харкові на хабарі затримали доцента кафедри психіатрії

    Доцент отримав частину хабаря у розмірі 600 доларів

    Викладача, доцента кафедри психіатрії одного з вишів затримали у Харкові на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    Викладача викрили на отриманні частини хабара на загальну суму 600 доларів.

    За фактом отримання хабара розпочато кримінальне провадження.

    Раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що агента Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під прикриттям викрили на вживанні наркотиків.

    Читайте також
    Харків хабар освіта гроші навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ