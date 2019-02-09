У Харкові на хабарі затримали доцента кафедри психіатрії



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Доцент отримав частину хабаря у розмірі 600 доларів

Викладача, доцента кафедри психіатрії одного з вишів затримали у Харкові на хабарі. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Викладача викрили на отриманні частини хабара на загальну суму 600 доларів.

За фактом отримання хабара розпочато кримінальне провадження.

Раніше видання РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що агента Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під прикриттям викрили на вживанні наркотиків.