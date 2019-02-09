ЗМІ: Агента НАБУ під прикриттям викрили на вживанні наркотиків



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Також джерела в правоохоронних органах інформують, що агент НАБУ звертався з документами оперативного прикриття за коштами в дрібні кредитні організації і не повертав гроші

Мова йде про агента з оперативним ім'ям Руслан Шпак, - правоохоронці

Агента Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) під прикриттям викрили на вживанні наркотиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, мова йде про агента з оперативним ім'ям Руслан Шпак. Крім того, встановлено, що він звертався з документами оперативного прикриття за коштами в дрібні кредитні організації і не повертав гроші. Як правило, сума кредитів не перевищувала 3 тис. гривень.

Як стверджують правоохоронці, оперативне ім’я «Шпак» належить штатному співробітнику НАБУ Русланові Дзюбенку. Зокрема, брав участь в спецоперації з викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили керівники правоохоронних органів Запоріжжя. Для спецоперації співробітники НАБУ під прикриттям відкривали лото-маркет.

За оперативною задумом, детектив НАБУ в кінці 2017 року під виглядом столичного бізнесмена і благодійника з планами з відкриття лото-маркетів в Запоріжжі вийшов на довірену особу (А. Смирнов) начальника поліції Запорізької області Олега Золотоноші. За даними бюро, саме він отримував хабарі з діючих в області лото-маркетів. Відзначимо, на сьогодні Золотоноша звільнений з поста керівника місцевої поліції.

За домовленістю, Шпак щомісяця передавав довіреній особі Золотоноші по 2000 гривень за кожний гральний комп'ютер в лото-маркетах. Після закупівлі обладнання та відкриття лото-маркету він почав налагоджувати зі Смирновим довірливі відносини і запропонував організувати благодійний боксерський турнір серед правоохоронців і учасників АТО. Також передбачалося, що через Смирнова агент НАБУ вийде на главу прокуратури Запорізької області Валерія Романова та заступника прокурора Євгена Проценка.

Нагадаємо, в кінці листопада 2017 року розгорівся скандал, коли агента НАБУ під прикриттям затримали за спробу передати хабар чиновникові Державної служби міграції. Даний інцидент призвів до загострення конфлікту між правоохоронними органами. Іноземні партнери тоді виступили на підтримку Антикорупційного бюро.