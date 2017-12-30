У Харкові невідомий захопив заручників у відділенні «Укрпошти» (фото, відео)

Поліція і СБУ оточили будівлю

Невідомий утримує заручників в поштовому відділенні зв'язку № 13 «Укрпошта», розташованому поруч зі станцією метро «Київська». Про це інформує видання «Об’єктив». Як повідомляють з місця події очевидці, поліція і СБУ оточили будівлю. Рух транспорту призупинено. У коментарі «Громадському»



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Фото: Yaroslav Minervin Місце захоплення заручників

Поліція і СБУ оточили будівлю

Невідомий утримує заручників в поштовому відділенні зв'язку № 13 «Укрпошта», розташованому поруч зі станцією метро «Київська». Про це інформує видання «Об’єктив».

Як повідомляють з місця події очевидці, поліція і СБУ оточили будівлю. Рух транспорту призупинено.

У коментарі «Громадському» речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив інформацію про взяття заручників. За його словами, чоловік повідомив, що на ньому нібито вибухівка.

В Харькове захватили отделение «Укрпочты», внутри есть люди



У преступника взрывчатка https://t.co/KjfNj1N1wN pic.twitter.com/IuFQjxupHp — InfoResist (@InfoResist) December 30, 2017

На місце події відправлені вибухотехніки та переговірники. Поліція оточила відділення.

Кількість людей, які перебувають у відділені пошти, невідома.

Як повідомив журналіст Ярослав Міневрін з посиланням на очевидців, мова може йти про невдалу спробу пограбування.

«Харків зараз. Поштове відділення поруч з метро Київська очеплене поліцією, рух в районі вулиці Шевченка частково перекритий. Поліція на місці каже про замінування, свідки з продавців ялинок говорять про невдалу спробу пограбування і про те що злочинці забарикадувались всередині», - сказано у його повідомленні на Facebook.