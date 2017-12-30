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    Кримінал

    У Харкові невідомий захопив заручників у відділенні «Укрпошти» (фото, відео)

    Поліція і СБУ оточили будівлю
    Невідомий утримує заручників в поштовому відділенні зв'язку № 13 «Укрпошта», розташованому поруч зі станцією метро «Київська». Про це інформує видання «Об’єктив». Як повідомляють з місця події очевидці, поліція і СБУ оточили будівлю. Рух транспорту призупинено. У коментарі «Громадському»
    • Сьогодні, 15:53
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    Місце захоплення заручників
    Фото: Yaroslav Minervin
    Місце захоплення заручників

    Поліція і СБУ оточили будівлю

    Невідомий утримує заручників в поштовому відділенні зв'язку № 13 «Укрпошта», розташованому поруч зі станцією метро «Київська». Про це інформує видання «Об’єктив».

    Як повідомляють з місця події очевидці, поліція і СБУ оточили будівлю. Рух транспорту призупинено.

    У коментарі «Громадському» речник Нацполіції Ярослав Тракало підтвердив інформацію про взяття заручників. За його словами, чоловік повідомив, що на ньому нібито вибухівка.

    На місце події відправлені вибухотехніки та переговірники. Поліція оточила відділення.

    Кількість людей, які перебувають у відділені пошти, невідома.

    Як повідомив журналіст Ярослав Міневрін з посиланням на очевидців, мова може йти про невдалу спробу пограбування.

    «Харків зараз. Поштове відділення поруч з метро Київська очеплене поліцією, рух в районі вулиці Шевченка частково перекритий. Поліція на місці каже про замінування, свідки з продавців ялинок говорять про невдалу спробу пограбування і про те що злочинці забарикадувались всередині», - сказано у його повідомленні на Facebook.

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