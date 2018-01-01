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    Кримінал

    У київському аеропорту затримали росіянина, що видавав себе за українця

    Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула
    У столичному аеропорту затримали 25-річного громадянина РФ, який видавав себе за українця. З'ясувалося, що він перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула. Він надав прикордонникам український паспорт, однак співробітники ДПСУ
    • Сьогодні, 19:24
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    Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула

    У столичному аеропорту затримали 25-річного громадянина РФ, який видавав себе за українця. З'ясувалося, що він перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула. Він надав прикордонникам український паспорт, однак співробітники ДПСУ засумнівалися у достовірності документа.

    Затриманий розповів, що придбав український паспорт у Стамбулі за 1000 євро у незнайомців, з якими зв'язався за допомогою мобільних додатків.

    Перевіривши за базами даних, прикордонники встановили, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та може бути пов'язаним з терористичними угрупованнями.

    Як розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, особу затриманого вже встановили - це громадянин Російської Федерації 1993 року народження, представник чеченської національності. Наразі його затримали і передали працівникам Національної поліції.

    Олег Слободян зазначив: затриманий стверджує, що прямував до Російської Федерації; хотів в'їхати з території України, щоб не викликати підозр.

    Джерело: 112 Україна

    прикордонники Росія паспорт Україна
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