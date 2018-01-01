У київському аеропорту затримали росіянина, що видавав себе за українця

Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула

У столичному аеропорту затримали 25-річного громадянина РФ, який видавав себе за українця. З'ясувалося, що він перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула. Він надав прикордонникам український паспорт, однак співробітники ДПСУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула

У столичному аеропорту затримали 25-річного громадянина РФ, який видавав себе за українця. З'ясувалося, що він перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Іноземець прибув до Києва рейсом зі Стамбула. Він надав прикордонникам український паспорт, однак співробітники ДПСУ засумнівалися у достовірності документа.

Затриманий розповів, що придбав український паспорт у Стамбулі за 1000 євро у незнайомців, з якими зв'язався за допомогою мобільних додатків.

Перевіривши за базами даних, прикордонники встановили, що чоловік перебуває у міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та може бути пов'язаним з терористичними угрупованнями.

Як розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, особу затриманого вже встановили - це громадянин Російської Федерації 1993 року народження, представник чеченської національності. Наразі його затримали і передали працівникам Національної поліції.

Олег Слободян зазначив: затриманий стверджує, що прямував до Російської Федерації; хотів в'їхати з території України, щоб не викликати підозр.

Джерело: 112 Україна