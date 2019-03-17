У лісі на Харківщині знайшли тіло військовослужбовця



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Військовослужбовець два дні був відсутній на службі

16 березня у лісі на Харківщині знайшли тіло військовослужбовця. Про це інформує прес-служба 92-ОМБр Збройних сил України.

За її даними, тіло знайшли у лісі смт. Клугіно-Башкирівка (підпорядковане Чугуївській міськраді Харківської області). Цивільними особами був знайдений невідомий чоловік без ознак життя. Під час з’ясування особистості було встановлено особу, яка бела військовослужбовцем за контрактом, йдеться у повідомленні.

Солдат був відсутній на службі 14 – 15 березня, про що було повідомлено у відповідні установи та були проведені заходи по розшуку.

За даним фактом призначено службове розслідування та відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 ККУ.