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    Кримінал

    У лісі на Харківщині знайшли тіло військовослужбовця

    • Розсилка
    У лісі на Харківщині знайшли тіло військовослужбовця

    Військовослужбовець два дні був відсутній на службі

    16 березня у лісі на Харківщині знайшли тіло військовослужбовця. Про це інформує прес-служба 92-ОМБр Збройних сил України.

    За її даними, тіло знайшли у лісі смт. Клугіно-Башкирівка (підпорядковане Чугуївській міськраді Харківської області). Цивільними особами був знайдений невідомий чоловік без ознак життя. Під час з’ясування особистості було встановлено особу, яка бела військовослужбовцем за контрактом, йдеться у повідомленні.

    Солдат був відсутній на службі 14 – 15 березня, про що було повідомлено у відповідні установи та були проведені заходи по розшуку.

    За даним фактом призначено службове розслідування та відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ч. 1 ККУ.

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