У Львові сталася стрілянина: є поранені

Невідомий поранив із травматичного пістолета двох львів'ян

У середу, 27 грудня, близько 22:00 у Франківський відділ поліції Львова надійшло повідомлення про те, що поблизу гаражів на вулиці Відкритій невідома особа стріляє з предмета, схожого на пістолет, у двох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили



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Невідомий поранив із травматичного пістолета двох львів'ян

У середу, 27 грудня, близько 22:00 у Франківський відділ поліції Львова надійшло повідомлення про те, що поблизу гаражів на вулиці Відкритій невідома особа стріляє з предмета, схожого на пістолет, у двох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Це двоє львів’ян, віком 48 та 39 років. Попередньо, стріляли у них з травматичного пістолета.

Чоловіків з вогнепальними пораненнями було доставлено у лікарню.

Наразі поліцейські встановлюють особу, причетну до стрілянини, а також обставини події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.