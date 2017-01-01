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    У Львові сталася стрілянина: є поранені

    Невідомий поранив із травматичного пістолета двох львів'ян
    У середу, 27 грудня, близько 22:00 у Франківський відділ поліції Львова надійшло повідомлення про те, що поблизу гаражів на вулиці Відкритій невідома особа стріляє з предмета, схожого на пістолет, у двох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили
    • Сьогодні, 14:43
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    Невідомий поранив із травматичного пістолета двох львів'ян

    У середу, 27 грудня, близько 22:00 у Франківський відділ поліції Львова надійшло повідомлення про те, що поблизу гаражів на вулиці Відкритій невідома особа стріляє з предмета, схожого на пістолет, у двох чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи потерпілих. Це двоє львів’ян, віком 48 та 39 років. Попередньо, стріляли у них з травматичного пістолета.

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    Чоловіків з вогнепальними пораненнями було доставлено у лікарню.

    Наразі поліцейські встановлюють особу, причетну до стрілянини, а також обставини події.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

     

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