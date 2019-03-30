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    Кримінал

    У Львові у приватному будинку вбили двох жінок

    • Розсилка
    У Львові у приватному будинку вбили двох жінок

    На місці події працювала слідчо-оперативна група

    Поліцейські розслідують вбивство двох жінок у Львові. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

    За його даними, у Франківський відділ поліції 29 березня надійшло повідомлення від чоловіка про те, що протягом тривалого часу він не може зконтактуватись зі своїми родичками, котрі проживають у приватному будинку у Франківському районі Львова.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група, експерти, кінолог, а також працівники інших служб. У будинку поліцейські виявили тіла двох жінок без ознак життя та зі слідами насильницької смерті. Їх особи встановлені – це львів’янки віком 62 та 82 роки, родички заявника.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

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    У Львові у приватному будинку вбили двох жінок
    У Львові у приватному будинку вбили двох жінок
    У Львові у приватному будинку вбили двох жінок

    Правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини скоєння злочину та особи зловмисників, причетних до вбивства.

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