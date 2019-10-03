У Польщі затримали українця, якого 14 років розшукували у 190 країнах світу



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Після рішення суду зловмисника можуть екстрадувати в Україну Фото ілюстративне

32-річного громадянина України підозрюють у вбивстві

Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, який розшукується в 190 країнах світу за звинуваченням у вбивстві.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Українця, який хотів покинути територію Польщі, затримали в пішохідному пункті пропуску в Медиці.

Під час паспортного контролю прикордонники з'ясували, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують в 190 країнах світу за так званим червоним повідомленням Інтерполу.

Згідно з процедурою, чоловіка затримали і передали поліції. Після рішення суду його можуть екстрадувати в Україну.

«Червоне повідомлення» означає високий рівень міжнародного розшуку, це інформація для служб всіх країн про те, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.

З початку 2019 року в підкарпатських пунктах перетину державного кордону польські прикордонники затримали понад 200 осіб, дані яких були в національних або міжнародних базах розшуку.

До слова, нещодавно у Польщі пройшла спецоперація: поліція затримала ватажка найбільшого наркоугруповання України.