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    Кримінал

    У Польщі затримали українця, якого 14 років розшукували у 190 країнах світу

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    <p>Після рішення суду зловмисника можуть екстрадувати в Україну</p> - У Польщі затримали українця, якого 14 років розшукували у 190 країнах світу

    Після рішення суду зловмисника можуть екстрадувати в Україну

    Фото ілюстративне

    32-річного громадянина України підозрюють у вбивстві

    Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, який розшукується в 190 країнах світу за звинуваченням у вбивстві.

    Про це повідомляє «Польське радіо».

    Українця, який хотів покинути територію Польщі, затримали в пішохідному пункті пропуску в Медиці.

    Під час паспортного контролю прикордонники з'ясували, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують в 190 країнах світу за так званим червоним повідомленням Інтерполу.

    Згідно з процедурою, чоловіка затримали і передали поліції. Після рішення суду його можуть екстрадувати в Україну.

    «Червоне повідомлення» означає високий рівень міжнародного розшуку, це інформація для служб всіх країн про те, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.

    З початку 2019 року в підкарпатських пунктах перетину державного кордону польські прикордонники затримали понад 200 осіб, дані яких були в національних або міжнародних базах розшуку.

    До слова, нещодавно у Польщі пройшла спецоперація: поліція затримала ватажка найбільшого наркоугруповання України.

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