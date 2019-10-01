Спецоперація у Польщі: поліція затримала ватажка найбільшого наркоугруповання України



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Нині вирішується питання про екстрадицію злочинця в Україну

Поліцейські затримали співорганізатора одного з найбільших наркоугруповань Кривого Рогу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що один із ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном. Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук, і вкінці вересня підозрюваного вже затримали на кордоні Польщі та однієї з європейських країн. Крім того, поліція оголосила про підозру 25 учасникам цього угруповання.

Як повідомлялося, на початку 2019-го року в Дніпропетровській області викрили багаторівневу злочинну організацію, яка протягом тривалого часу збувала метамфетамін та трамадол. Практично цілодобово містом відбувався збут наркотиків, які охоплювали практично всі райони Кривого Рогу. Зловмисники налагодили власне виробництво психотропів, запровадили автентичну упаковку наркозасобів з маркування наркогрупи та цінником.

Тоді ж правоохоронні органи викрили лідера та понад 20 виконавців розгалуженої мережі наркозлочинців. Оперативники ліквідували дві потужні нарколабораторії, де виготовляли 5 різновидів наркотиків. Поліція вилучила понад тисячу доз метамфетаміну, більше дев’яти тисяч доз трамадолу, півкілограма амфетаміну та понад 100 кг прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Правоохоронці провели понад 60 санкціонованих обшуків, вилучили 800 тис. гривень у різних валютах та 8 автомобілів, з яких реалізовувався товар.

За інформацією поліції, один із ключових фігурантів злочинної організації тривалий час переховувався за кордоном, та був оголошений в міжнародний розшук. В кінці вересня підозрюваний був затриманий в Польщі. Нині вирішується питання про екстрадицію його в Україну. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Вісім учасників злочинної організації знаходяться під вартою, двоє під домашнім арештом. За інкриміновані злочини зловмисникам передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.