У психлікарні в Дніпрі незаконно утримували іноземців



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У Дніпровській психіатричній лікарні з суворим наглядом триває реорганізація, що розпочалася 17 вересня

У Дніпровській психіатричній лікарні із суворим наглядом незаконно утримували пацієнтів, зокрема шістьох іноземців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

«В ДУ «Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України» утримували 6 іноземців, і лише в одному випадку повідомили про це консулу відповідної країни, як того вимагає законодавство. Також у лікарні досі перебувають 4 пацієнти, щодо яких суд прийняв рішення про переведення ще у червні, липні та серпні. МОЗ робить необхідні кроки, щоб оперативно виправити цю ситуацію», - наголосили у відомстві.

У МОЗ заявили, що незаконне утримання пацієнтів та умови перебування, що мають ознаки приниження гідності та тортур, викрито у процесі реорганізації Дніпровської психлікарні.

«Умови, в яких перебувають пацієнти Дніпровської психіатричної лікарні з суворим наглядом, принижують гідність і суперечать міжнародним нормативно-правовим актам про права людини. До вбиральні пацієнти ходять строго за графіком, у двері туалетів вмонтоване вікно, а на ніч у палатах залишають увімкненим яскраве світло», - повідомили у МОЗ.

У відомстві також поінформували, що станом на 20 вересня заяви про переведення до інших закладів написали 267 пацієнтів із 655, перенаправлення розпочнеться вже найближчим часом.

У Дніпровській психіатричній лікарні з суворим наглядом триває реорганізація, що розпочалася 17 вересня. Відповідно до оновлених вимог Закону України «Про психіатричну допомогу», пацієнтів із цієї лікарні переведуть у психіатричні лікарні, розташовані якнайближче до місця проживання.