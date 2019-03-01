  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Рівненській області затримали авто з бурштином

    • Розсилка
    Бурштин поліція вилучила і направила на експертизу - У Рівненській області затримали авто з бурштином
    Бурштин поліція вилучила і направила на експертизу

    Слідчі почали досудове розслідування за статтею - зберігання майна, здобутого злочинним шляхом

    У селі Чернин Рівненської області в п'ятницю, 1 березня, поліцейські затримали авто під керуванням 45-річного місцевого жителя, у якому виявили майже п'ять кілограм бурштину-сирцю. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

    Читайте також

    За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України (зберігання майна, здобутого злочинним шляхом).

    Камені поліцейські вилучили і в рамках кримінального провадження направили на експертизу, за результатами якої буде прийматися відповідне процесуальне рішення, у тому числі, повідомлення чоловікові про підозру.

    Також вирішується питання про накладення арешту на автомобіль Mitsubishi.

    Раніше на Волині за порушення правил дорожнього руху зупинили авто з мішком бурштину. У багажнику лежало 20 кг бурштину-сирцю.

    Нагадаємо, в Одеській області СБУ вилучила понад шість тонн бурштину-сирцю, розфасованого і відібраного для огранки, а також понад півтонни обробленого каменю.

    Читайте також
    СБУ автомобіль розслідування Рівненщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ