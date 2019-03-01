У Рівненській області затримали авто з бурштином



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Бурштин поліція вилучила і направила на експертизу

Слідчі почали досудове розслідування за статтею - зберігання майна, здобутого злочинним шляхом

У селі Чернин Рівненської області в п'ятницю, 1 березня, поліцейські затримали авто під керуванням 45-річного місцевого жителя, у якому виявили майже п'ять кілограм бурштину-сирцю. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України (зберігання майна, здобутого злочинним шляхом).

Камені поліцейські вилучили і в рамках кримінального провадження направили на експертизу, за результатами якої буде прийматися відповідне процесуальне рішення, у тому числі, повідомлення чоловікові про підозру.

Також вирішується питання про накладення арешту на автомобіль Mitsubishi.

Раніше на Волині за порушення правил дорожнього руху зупинили авто з мішком бурштину. У багажнику лежало 20 кг бурштину-сирцю.

Нагадаємо, в Одеській області СБУ вилучила понад шість тонн бурштину-сирцю, розфасованого і відібраного для огранки, а також понад півтонни обробленого каменю.