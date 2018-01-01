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    Події в Україні

    У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви

    Водій Land Rover виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ватажівкою
    У Рівненській області біля села Крилів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули люди. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції. Як повідомляється, 36-річний уродженець Київської області, водій автомобіля Land Rover, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Iveco під
    • Сьогодні, 18:58
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    Водій Land Rover виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ватажівкою

    У Рівненській області біля села Крилів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули люди. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.

    Як повідомляється, 36-річний уродженець Київської області, водій автомобіля Land Rover, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Iveco під управлінням 61-річного киянина.

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    У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви
    У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви
    У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви
    У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви

    В результаті аварії аварії загинули водій і дівчина-пасажир позашляховика. Ще двох постраждалих чоловіків, один з яких у важкому стані, відвезли до лікарні.

    Водій вантажівки отримав легкі травми, його оглянули медики на місці інциденту.

    ДТП вантажівки смерть водій
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