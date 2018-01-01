У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви
- Сьогодні, 18:58
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Водій Land Rover виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ватажівкоюУ Рівненській області біля села Крилів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули люди. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.
Як повідомляється, 36-річний уродженець Київської області, водій автомобіля Land Rover, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Iveco під управлінням 61-річного киянина.
В результаті аварії аварії загинули водій і дівчина-пасажир позашляховика. Ще двох постраждалих чоловіків, один з яких у важкому стані, відвезли до лікарні.
Водій вантажівки отримав легкі травми, його оглянули медики на місці інциденту.