У Рівненській області джип в'їхав у вантажівку, є жертви

Водій Land Rover виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ватажівкою

У Рівненській області біля села Крилів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули люди. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції. Як повідомляється, 36-річний уродженець Київської області, водій автомобіля Land Rover, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Iveco під



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Водій Land Rover виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з ватажівкою

У Рівненській області біля села Крилів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули люди. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.

Як повідомляється, 36-річний уродженець Київської області, водій автомобіля Land Rover, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем Iveco під управлінням 61-річного киянина.

В результаті аварії аварії загинули водій і дівчина-пасажир позашляховика. Ще двох постраждалих чоловіків, один з яких у важкому стані, відвезли до лікарні.

Водій вантажівки отримав легкі травми, його оглянули медики на місці інциденту.