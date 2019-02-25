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    Кримінал

    У Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата будинок судді

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    Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину - У Рівному кинули гранату та обстріляли з автомата будинок судді
    Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину

    Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку

    У Рівному невідома особа кинула вибуховий предмет на подвір’я та обстріляла будинок голови міського суду.  Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

    Як зазначається, поліція розслідує факт посягання на життя посадовця.

    «Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що о 1:55 невстановлена особа кинула гранату на подвір’я приватного господарства голови Рівненського міського суду. Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будинку. За результатами огляду працівники вибухотехнічного відділу ГУНП встановили, що вибухнула граната РГД-5», - йдеться у повідомленні.

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    Також повідомляється, що, крім того, в напрямку будинку було здійснено близько 12 пострілів зі зброї, виготовленої на базі автомата Калашникова та його модифікацій, внаслідок чого пошкоджено вікна.

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    Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, утім основна з них — професійна діяльність потерпілого.

    За фактом посягання на життя судді, у зв’язку з його діяльністю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

    Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

    З місця події слідчі вилучили уламки гранати та гільзи, які будуть відправлені на експертизу.

    Задля розкриття вказаного злочину, у рамках кримінального провадження створена спеціальна група слідчих та оперативників.

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