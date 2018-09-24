У Рубіжному чоловік розгулював містом з мішком зброї



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У 47-річного чоловіка вилучили гранатомет, три гранати та 33 набої

У Луганській області затримали 47-річного жителя міста Рубіжне, що розгулював вулицею з мішком зброї і боєприпасів.

Як повідомили в обласній поліції, в мішку були гранатомет, три гранати та 33 патрони калібру 5,45 мм.

Також слідчо-оперативна група вилучила у чоловіка гранатомет РПГ-7, три гранати до нього і 33 патрони калібру 5,45 мм.

«На запитання поліцейських, звідки такий арсенал зброї та боєприпасів і куди він його несе, чоловік відповів, що нібито ще в 2014 році він все це знайшов і заховав у зруйнованій будівлі, а вчора вирішив дістати зі схованки і здати все на металобрухт», - розповіли в поліції.

Наразі вилучене спрямовано на дослідження, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», триває слідство.