У Запоріжжі обстріляли авто бізнесмена, поранено пасажирку

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За інформацією ЗМІ, стріляли у бізнесмена Ігоря Дейнегу

У Запоріжжі невідомий чоловік з автоматичної зброї обстріляв автівку у спальному районі міста.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області, подія сталася вчора близько 19 години на вулиці Петра Третьяка (Бородинський мікрорайон міста).

«Невідомий з автоматичної зброї обстріляв автомобіль Geely. В результаті пасажир автомобіля, чоловік 1973 року народження, отримав поранення коліна, госпіталізації не потребував. З місця події вилучено речові докази. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України»,- прокоментувала речниця ГУНП Катерина Людвік.

Наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину, відпрацьовуються всі версії вчинення кримінального правопорушення.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що обстряне авто належить бізнесмену. Проте у поліції поки що це не підтверджують.

Depo.Запоріжжя повідомляє, що всередині перебували чоловік з жінкою. В результаті дівчину було поранено у коліно. Життя парі врятувало те, що в зловмисника заклинило автомат, тож він кинув зброю і втік.

За інформацією сайта IPnews, стріляли у бізнесмена Ігоря Дейнегу. Авто належить його нареченій, яка постраждала при інциденті.

Це вже не перший замах на Дейнегу - півроку тому він потрапив до лікарні з численними ножовими пораненнями.