Україна і Туреччина домовилися разом ловити «злодіїв у законі»



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У жовтні група українських поліцейських поїде на навчання до Республіки Туреччина.

Україна ініціює створення міждержавної контактної групи для боротьби зі «злодіями у законі». Про це йшлося під час зустрічі першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна з головою Національної поліції Туреччини Джелалом Узулкаєм. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України.

«Для України важливо продовжувати співпрацю із Туреччиною у боротьбі з транскордонною організованою злочинністю та «злодіями у законі». Важливо, що у цьому питанні ми маємо спільне бачення — лише жорсткі кроки», — зазначив В’ячеслав Аброськін.

Контактна група буде створена між чотирма країнами — Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія.

Під час двосторонніх перемовин сторони обговорили питання співробітництва у правоохоронній сфері, боротьбу з оргзлочинністю та злодіями в законі, а також продовження методичної та матеріально технічної допомоги по розбудові Нацполіції.

Крім того, вже у жовтні цього року група українських поліцейських поїде на навчання до Республіки Туреччина.