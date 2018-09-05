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    Кримінал

    Україна і Туреччина домовилися разом ловити «злодіїв у законі»

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    Україна і Туреччина домовилися разом ловити «злодіїв у законі»

    У жовтні група українських поліцейських поїде на навчання до Республіки Туреччина.

    Україна ініціює створення міждержавної контактної групи для боротьби зі «злодіями у законі». Про це йшлося під час зустрічі першого заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Аброськіна з головою Національної поліції Туреччини Джелалом Узулкаєм. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України.

    «Для України важливо продовжувати співпрацю із Туреччиною у боротьбі з транскордонною організованою злочинністю та «злодіями у законі». Важливо, що у цьому питанні ми маємо спільне бачення — лише жорсткі кроки», — зазначив В’ячеслав Аброськін.

    Контактна група буде створена між чотирма країнами — Україна-Туреччина-Азербайджан-Грузія.

    Під час двосторонніх перемовин сторони обговорили питання співробітництва у правоохоронній сфері, боротьбу з оргзлочинністю та злодіями в законі, а також продовження методичної та матеріально технічної допомоги по розбудові Нацполіції.

    Крім того, вже у жовтні цього року група українських поліцейських поїде на навчання до Республіки Туреччина.

     

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