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    В аеропорті «Київ» поліція затримала двох українок за підозрою в організації сексуального рабства

    Правоохоронці закидають затриманим переправлення до Греції українок віком 18-20 років
    В аеропорті «Київ» (Жуляни) правоохоронці затримали двох українок, які переправляли до Греції дівчат з метою подальшої сексуальної експлуатації. Про це повідомив начальник поліції Київської області Дмитро Ценов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, двох киянок, одна з яких проживає в Греції з 2013 року, затримали «на
    • Сьогодні, 18:38
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    Двох українок, затриманих у столичному аеропорті підозрюють у причетності до організації сексуального рабства
    Фото з Facebook Дмитра Ценова
    Двох українок, затриманих у столичному аеропорті підозрюють у причетності до організації сексуального рабства

    Правоохоронці закидають затриманим переправлення до Греції українок віком 18-20 років

    В аеропорті «Київ» (Жуляни) правоохоронці затримали двох українок, які переправляли до Греції дівчат з метою подальшої сексуальної експлуатації. Про це повідомив начальник поліції Київської області Дмитро Ценов на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, двох киянок, одна з яких проживає в Греції з 2013 року, затримали «на гарячому» під час проходження контролю.

    «З метою заробітку легких грошей вони організували і розробили злочинну схему. Переправляли через державний кордон України молодих дівчат 18-20 років, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Там за надання різних інтимних послуг іноземцям їм обіцяли до 5 тисяч євро на місяць, а також безкоштовне проживання», - написав Ценов на своїй сторінці в Facebook.

    Він зазначив, що насправді українки потрапляли в нелюдські умови, до них застосовувалося фізичне і моральне насильство, встановлювалися величезні штрафи, «які поступово втягували в боргову кабалу».

    Підозрювані затримані, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За фактом торгівлі людьми порушено кримінальну виробництво. Тривають слідчі дії.

    Київ Facebook
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