В Глухові викрили наркопритон, через який розповсюджувався опій

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Поліція

Чоловіки вживали та збували наркотичні речовини

Два жителя Глухова винайшли для себе додаткове джерело прибутку – продавали містянам опій-ацетильований. Невідомо скільки б людей вони могли «підсадити на голку», якби край цьому злочинному «бізнесу» не поклали правоохоронці, інформує відділ комунікації поліції Сумської області.

Коли поліцейські отримали від місцевих жителів інформацію, що в квартирі однієї з багатоповерхівок міста діє наркопритон, вирішили її перевірити. Під час перевірки в поле зору правоохоронців потрапили два місцеві жителі, один з яких є власником квартири. За наявною інформацією чоловіки вживали та збували наркотичні речовини.

Поліцейські викрили їх «на гарячому», під час збуту опію ацетильованого. Чоловіків доставили до відділку поліції. Одному з них 31, іншому 34 роки. Обидва раніше судимі за зберігання наркотиків. Вони зізнались що опій вжили самі, крім того виготовляли та збували його за гроші.

«Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваних працівники поліції знайшли та вилучили опій-ацетильований, шприци, приладдя для його вживання та виготовлення. Чоловіків затримали і наразі вони знаходяться під вартою.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, в рамках якого поліцейські встановлюють коло осіб, яким затримані могли збувати наркотики.