В Миколаєві двох чоловіків знайшли мертвими з травмами голови



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В Миколаєві двох чоловіків знайшли мертвими з травмами голови

За словами сусідів, обидва чоловіки вели «антисоціальний спосіб життя»

В Миколаєві знайшли загиблими двох чоловіків. У обох експерти виявили травми голови та інші тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

«В обох померлих експерти виявили травми голови та інші тілесні ушкодження. Причини смерті потерпілих встановить судово-медична експертиза. Зараз оперативники працюють над з'ясуванням обставин загибелі чоловіків та розшуком осіб, причетних до вбивств», - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 58-річного миколаївця знайшли мертвим на березі річки громадяни. Згодом в його будинку поліцейські знайшли ще один труп 59-ти річного чоловіка, знайомого першої жертви.

За словами сусідів, обидва чоловіки вели «антисоціальний спосіб життя».

За цими фактами слідчі розпочали кримінальне провадження за п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство двох або більше осіб), та проводять розслідування. Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.