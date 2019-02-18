В окупованому Донецьку біля «резиденції» ватажка «ДНР» прогриміли три вибухи



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Повідомляється про вибухи в центрі окупованого Донецька

Після вибухів у центрі міста почалася стрілянина зі стрілецької зброї

Потужні вибухи пролунали в центрі окупованого Донецька у понеділок вранці. Про це пишуть місцеві жителі в соціальних мережах, а також повідомляють ресурси терористів.

«Донецьк. Центр. Дуже сильний вибух, схожий на той, що був у «Сепарі», «Потужний вибух, їхала по Університетській, проспект Комсомольський, ніби десь поруч», «А кого рвонули в нашому центрі?», «Бульвар Пушкіна почув два поспіль і побачив стовп диму в районі гаражів за Шахтарем», «Схоже, когось утилізують?», «Потужно прогриміло, навіть стіна здригнулася», - зібрав «ОстроВ» реакцію соцмереж на вибух в окупованому місті.

Пізніше з'явилися записи про те, що після вибухів у центрі міста почалася стрілянина зі стрілецької зброї.

Повідомляється, вибухи сталися на бульварі Пушкіна в центральній частині міста. Зазначимо, що в даному районі знаходиться готель, в якому проживають представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як повідомляє Telegram-канал «Говорит Москва», вибухи сталися у кварталі, де розташована «резиденція» ватажка «ДНР». За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, колишній ватажок «ДНР» Олександр Захарченко був убитий 31 серпня 2018 року в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька. У СБУ припустили, що його смерть могла стати результатом внутрішніх кримінальних конфліктів у середовищі бойовиків, насамперед пов'язаних з перерозподілом бізнесу. Крім того, в СБУ не виключали причетності до вбивства ватажка бойовиків російських спецслужб, для яких досить одіозна фігура Захарченка могла стати непотрібною і заважати.