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    Кримінал

    В Україні ліквідували майже тисячу «груп смерті» у соцмережах

    Нацполіція всерйоз зайнялася інтернет-спільнотами, які доводять українських школярів до самогубства
    Цього року в Україні кіберполіція ліквідувала майже тисячу «груп смерті» у соцмережах. Про це на прес-конференції повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає «Укрінформ». «Ми заблокували понад тисячу «груп смерті» у соцмережах, і ця проблема майже зникла на сьогодні», — сказав Князєв. За
    • Сьогодні, 14:53
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    Нацполіція всерйоз зайнялася інтернет-спільнотами, які доводять українських школярів до самогубства

    Цього року в Україні кіберполіція ліквідувала майже тисячу «груп смерті» у соцмережах. Про це на прес-конференції повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає «Укрінформ».

    «Ми заблокували понад тисячу «груп смерті» у соцмережах, і ця проблема майже зникла на сьогодні», — сказав Князєв.

    За його словами, блокування таких груп дало змогу звести до мінімуму дитячу смертність, яка була пов'язана із їх діяльністю.

    Сергій Князєв
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