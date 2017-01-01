В Україні ліквідували майже тисячу «груп смерті» у соцмережах
- Сьогодні, 14:53
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Нацполіція всерйоз зайнялася інтернет-спільнотами, які доводять українських школярів до самогубства
Цього року в Україні кіберполіція ліквідувала майже тисячу «груп смерті» у соцмережах. Про це на прес-конференції повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв, передає «Укрінформ».
«Ми заблокували понад тисячу «груп смерті» у соцмережах, і ця проблема майже зникла на сьогодні», — сказав Князєв.
За його словами, блокування таких груп дало змогу звести до мінімуму дитячу смертність, яка була пов'язана із їх діяльністю.