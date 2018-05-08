В Україні у квітні зафіксовано 17 порушень свободи слова

Найбільше порушень зафіксовано в категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності»

У квітні Інститут масової інформації зафіксував 17 порушень свободи слова на території України. З них найбільше порушень зафіксовано в категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності» – дев’ять, ця кількість залишилась на тому ж рівні, що й у березні. Такі дані подає щомісячний моніторинг ІМІ «Барометр



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Найбільше порушень зафіксовано в категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності»

У квітні Інститут масової інформації зафіксував 17 порушень свободи слова на території України. З них найбільше порушень зафіксовано в категорії «перешкоджання законній журналістській діяльності» – дев’ять, ця кількість залишилась на тому ж рівні, що й у березні. Такі дані подає щомісячний моніторинг ІМІ «Барометр свободи слова».

Порушення свободи слова були зафіксовані експертами ІМІ в семи регіонах. Найбільше випадків сталося в Києві (дев’ять) та по два випадки на Дніпропетровщині й Одещині, в інших регіонах – по одному випадку.

Агресорами та порушниками в основному були приватні особи й місцева влада.

У квітні ІМІ зафіксував також три випадки обмеження доступу до публічної інформації з боку місцевої влади у Миколаївській та Одеській областях і з боку Державної міграційної служби.

Водночас експерти ІМІ зафіксували по одному випадку в категоріях «погрози» та «побиття». Зокрема, на Тернопільщині були побиті журналіст відділу розслідувань порталу «Волинь 24» Сергій Шаповал та оператор 12 каналу Роман Харченко під час розслідування нелегального продажу дизельного пального. Оператор отримав струс мозку, оскільки його били по голові камерою. У журналіста Сергія Шаповала розсічення щоки, нападники також знищили техніку.

«У порівнянні з березнем кількість погроз та побиттів знизилась. Проте випадки, зафіксовані у квітні, продемонстрували ставлення як політиків, так і звичайних громадян до журналістської роботи. Так, головний редактор журналу «Новое время» Віталій Сич заявив про погрози з боку народного депутата Сергія Пашинського через оприлюднення статті про корупційні схеми високопосадовців в оборонній сфері», – заявила медіа-експертка ІМІ Катерина Дячук.

Також ІМІ зафіксував по одному випадку у категоріях «кібератаки», «політичний тиск» та «судові позови проти ЗМІ».

Таким чином, з початку року ІМІ зафіксував 41 випадок перешкоджання, 11 випадків погроз, вісім випадків побиттів та вісім випадків обмеження доступу до інформації.

Детальніше про стан свободи слова читайте на сайті ІМІ у рубриці «Барометр свободи слова».