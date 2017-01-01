В «Укрзалізниці» привласнили держмайно на суму понад 800 тис. грн, - прокуратура

Залізничникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру двом працівникам Київської дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», повідомляє прес-служба прокуратури. Встановлено, що начальник однієї з дільниць, змовившись зі своїм підлеглим, вносив у звітну документацію



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Залізничникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру двом працівникам Київської дистанції колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», повідомляє прес-служба прокуратури.

Встановлено, що начальник однієї з дільниць, змовившись зі своїм підлеглим, вносив у звітну документацію неправдиві відомості з метою подальшого заволодіння державним майном.

Так, в листопаді минулого року на виїзді з території ПЧ-3 (галузевої служби колії виробничого підрозділу «Київська дистанція колії» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця») був зупинений сторонній вантажний автомобіль, в причепі якого знаходилися нові елементи верхньої будови колії без супровідних документів на їх походження на загальну суму понад 800 тис. грн.

В ході слідства встановлено, вказані елементи були списані начальником дільниці як такі, що змонтовані в колію під час ремонту залізничного шляху на закріпленій за ним території.

За результатами розслідування начальнику дільниці інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15; ч. 3, ч.5, ст.27; ч.5 ст. 191; ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, а його підлеглому ч. 3 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

За вказані дії службовцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.