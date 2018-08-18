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    Кримінал

    «Ваш син в біді». Шахрай намагався розвести поліцейського і дістав кулю

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    «Ваш син в біді». Шахрай намагався розвести поліцейського і дістав кулю

    Поліцейський вистрілив шість раз у шахрая, який намагався «врятувати» його сина

    У суботу, 18 серпня, в Києві на Лісовому масиві поліцейський вистрілив у вимагача грошей. Пораненого зловмисника забрали медики.

    Інцидент трапився за адресою вулиця Маршала Жукова, 25/27 близько 12:30.

    Як розповів стрілок, він - старший лейтенант поліції і мав при собі травматичний пістолет.

    «Спочатку мені подзвонили з невідомого номера і сказали, що мій син потрапив в біду і почали вимагати 5000 доларів. Однак я відразу зрозумів, що це шахрайство, адже у мене немає сина. Через деякий час до мене в двері квартири подзвонив підозрілий чоловік. Я відразу приготувався до нападу і дістав свій пістолет», - говорить поліцейський.

    Побачивши копа, зловмисник спочатку хотів домовитися, навіть пропонував грошей. «Я попросив сусіда викликати наряд поліції. Зловмисник почув це і заметушився, а потім різко кинувся на мене», - розповідає поліцейський.

    У відповідь правоохоронець зробив шість пострілів і поранив афериста. Той вибіг на вулицю, однак йому сховатися не вдалося. Від отриманих поранень чоловік повалився на газон, звідки його і забрала швидка допомога. На місці працюють слідчі. Правоохоронці з'ясовують подробиці того, що сталося, опитують того, хто стріляв і свідків.

    Джерело: Інформатор

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