«Ваш син в біді». Шахрай намагався розвести поліцейського і дістав кулю



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Поліцейський вистрілив шість раз у шахрая, який намагався «врятувати» його сина

У суботу, 18 серпня, в Києві на Лісовому масиві поліцейський вистрілив у вимагача грошей. Пораненого зловмисника забрали медики.

Інцидент трапився за адресою вулиця Маршала Жукова, 25/27 близько 12:30.

Як розповів стрілок, він - старший лейтенант поліції і мав при собі травматичний пістолет.

«Спочатку мені подзвонили з невідомого номера і сказали, що мій син потрапив в біду і почали вимагати 5000 доларів. Однак я відразу зрозумів, що це шахрайство, адже у мене немає сина. Через деякий час до мене в двері квартири подзвонив підозрілий чоловік. Я відразу приготувався до нападу і дістав свій пістолет», - говорить поліцейський.

Побачивши копа, зловмисник спочатку хотів домовитися, навіть пропонував грошей. «Я попросив сусіда викликати наряд поліції. Зловмисник почув це і заметушився, а потім різко кинувся на мене», - розповідає поліцейський.

У відповідь правоохоронець зробив шість пострілів і поранив афериста. Той вибіг на вулицю, однак йому сховатися не вдалося. Від отриманих поранень чоловік повалився на газон, звідки його і забрала швидка допомога. На місці працюють слідчі. Правоохоронці з'ясовують подробиці того, що сталося, опитують того, хто стріляв і свідків.

Джерело: Інформатор