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    Кримінал

    Вимагав $20 тисяч: поліція затримала у Луцьку чиновника Держгеокадастру

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    <p>У поліції зазначили, що хабарник був затриманий у Луцьку біля власного автомобіля</p> - Вимагав $20 тисяч: поліція затримала у Луцьку чиновника Держгеокадастру

    У поліції зазначили, що хабарник був затриманий у Луцьку біля власного автомобіля

    Чиновник вимагав у підприємця хабар за направлення проекту землеустрою на експертизу та його подальше узгодження

    У Луцьку поліція затримала чиновника з Держгеокадастру Сумської області за вимагання у бізнесмена хабара у розмірі 20 тис. доларів.

    Про це повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції України.

    «Співробітники Управління захисту економіки Нацполіції у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Західного регіону України затримали одного з керівників Держгеокадастру Сумської області на одержанні неправомірної вигоди у понад півмільйона гривень», -  йдеться у повідомленні.

    Наголошується, що чиновник вимагав від підприємця 20 тис. доларів США неправомірної вигоди (еквівалент у національній валюті 552 тис. гривень) за вирішення таких питань, як спрямування проекту землеустрою на експертизу і його подальше узгодження посадовими особами Держгеокадастру України.

    У поліції зазначили, що хабарник був затриманий у Луцьку біля власного автомобіля.

    Наразі  ведуться слідчі дії, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України.

    До слова, у Львові СБУ викрила директора комунального підприємства на багатомільйонному хабарі.

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