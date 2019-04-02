У Львові СБУ викрила директора комунального підприємства на багатомільйонному хабарі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: facebook.com/SBULviv

За висновками експертів, діяльність чиновника могла призвести до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками у сфері екологічної безпеки

Співробітники Управління СБ України у Львівській області викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради. Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець організував протиправний механізм з фіктивного постачання вапна, що мало використовуватись для стабільного функціонування станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища.

За задумом зловмисника, планувалося використання лише третини від передбаченої технологічним процесом кількості вапна та отримання очільником КП неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар, а також отримання «відкату» з кожного поставленого кілограма вапна.

За висновками експертів, діяльність чиновника могла призвести до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками у сфері екологічної безпеки.

Співробітники СБУ задокументували вимагання директором КП 4,7 млн грн від місцевого підприємця за визнання його переможцем відкритих торгів, та підписання з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією бухгалтерської документації за нібито поставлену продукцію.

Правоохоронці затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад 400 тис грн.

Операція проводилася у межах заходів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії.

Очільника одного з комунальних підприємств Львівської міської ради затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вирішується питання щодо повідомлення хабарнику про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Перевіряється причетність інших чиновників Львівської міськради до створення протиправного механізму в екологічній сфері, що міг призвести до забруднення ґрунту та підземних вод, нанесення шкоди навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людей.