З України видворили кримінального авторитета на прізвисько «Молдаван»



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Кримінальному авторитету на п’ять років заборонили в'їзд на територію України

«Молдаван» контролював постачання заборонених речовин до установ з відбування покарань

З України видворили кримінального авторитета на прізвисько «Молдаван». Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

«38-річний громадянин сусідньої держави кілька років тому оселився в Хмельницькому, де скоїв низку злочинів, зокрема, передбачених ч. 3 ст. 185 («Крадіжка»), ч. 1 ст. 309 («Незаконне зберігання наркотичних засобів») Кримінального кодексу України. Після відбування покарання отримав кримінальний статус «смотрящєго» і контролював постачання заборонених речовин до установ з відбування покарань.

Окрім цього, чоловік, знаючи про наявність рішення суду про його видворення з України, постійно переховувався від поліції і представників Державної міграційної служби», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ввечері 5 квітня чоловіка затримали, доставили до міжнародного пункту пропуску «Могилів-Подільський» і видворили з території України. Кримінальному авторитету також на п’ять років заборонили в'їзд на територію України.

До слова, у Запоріжжі судитимуть «Анісіма» - одіозного запорізького «екс-смотрящєго» часів Януковича.