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    Кримінал

    У Запоріжжі судитимуть «Анісіма» - одіозного запорізького «екс-смотрящєго» часів Януковича

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    У Запоріжжі судитимуть «Анісіма» - одіозного запорізького «екс-смотрящєго» часів Януковича

    За даними прокуратури, обвинувачений обкладав даниною підприємців, а також «викачував» гроші з комунальних підприємств

    До Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя направлено обвинувальний акт стосовно одіозного «екс-смотрящєго» часів президента України Віктора Януковича в Запоріжжі, кримінального авторитета на прізвисько «Анісім». Про це повідомляє прокуратура Запорізької області.

    Зазначається, що обвинувачений обкладав даниною підприємців регіону, а також «викачував» гроші з комунальних підприємств області.

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    За результатами спеціального попереднього розслідування обвинуваченому інкримінується вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння в особливо великих розмірах злочинною організацією), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах злочинною організацією), ч. 4 ст. 189 (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження), ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб), ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї), ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї) Кримінального кодексу України.

    Найбільша санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

    Раніше повідомлялося, що шведський банк Swedbank відправив у відставку свого президента через схему з участю Януковича.

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