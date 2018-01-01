За «липову» довідку про щеплення можуть засудити до восьми років позбавлення волі — Супрун

Справи, пов’язані із «купленими» довідками, регулює стаття №325 Кримінального кодексу

Виготовлення довідки про щеплення або її купівля карається Кримінальним кодексом України. Про це під час брифінгу 16 січня заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. [READ_MORE] Одна з проблем, пов'язана з питанням щеплення — це куплені довідки. У випадку спричинення тяжких наслідків для людини або смерті, особу з купленою



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Справи, пов’язані із «купленими» довідками, регулює стаття №325 Кримінального кодексу

Виготовлення довідки про щеплення або її купівля карається Кримінальним кодексом України. Про це під час брифінгу 16 січня заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Одна з проблем, пов'язана з питанням щеплення — це куплені довідки. У випадку спричинення тяжких наслідків для людини або смерті, особу з купленою довідкою можуть засудити від 5 до 8 років позбавлення волі.

«Для людей, які не є лікарями, у мене є повідомлення — стаття 325 Кримінального кодексу. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним захворюванням і боротьби з ними, якщо вони спричинили тяжкі наслідки і смерть людей, караються на строк від 5 до 8 років. Не купуйте підроблені довідки», — зазначила Супрун.