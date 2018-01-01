Замах на Тетяну Чорновол: до суду направлено справу щодо обвинуваченого

Щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Генеральною прокуратурою України завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних, що обвинувачується у вчиненні замаху на умисне вбивство нинішнього народного депутата Тетяни Чорновол. Про це повідомляє прес-служба ГПУ. «Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України



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Тетяна Чорновол у Верховній Раді

Щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Генеральною прокуратурою України завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних, що обвинувачується у вчиненні замаху на умисне вбивство нинішнього народного депутата Тетяни Чорновол. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершено досудове розслідування та направлено до Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинувальний акт стосовно однієї з цивільних осіб, що обвинувачується у вчиненні у грудні 2013 року замаху на умисне вбивство Т. Чорновол, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України», - йдеться в повідомленні.

Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Загалом за вказаним фактом повідомлено підозри 5 особам: стосовно 2 обвинувальні акти направлено до суду та цих осіб засуджено до позбавлення волі, 1 особа перебуває у розшуку, 1 підозрюваний помер», - інформують у ГПУ.

Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчиненого злочину триває.

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня 2013 року на бориспільській трасі невідомі жорстоко побили журналістку і громадську активістку Тетяну Чорновол після того, як її переслідували на машині.