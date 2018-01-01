Житель Молдови хотів вивезти марихуану в обгортках від цукерок

Цукерки з присмаком марихуани прикордонники виявили на Одещині

В Одеській області виявили партію марихуани, яку намагались провезти через кордон у Молдову. Про це інформує Державна прикордонна служба. За її даними, у п’ятницю, 12 січня, 26-річний громадянин Республіки Молдова повертався додому через пункт пропуску «Кучурган», що на Одещині. Під час оформлення спільна прикордонно-митна



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Цукерки з присмаком марихуани прикордонники виявили на Одещині

В Одеській області виявили партію марихуани, яку намагались провезти через кордон у Молдову. Про це інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, у п’ятницю, 12 січня, 26-річний громадянин Республіки Молдова повертався додому через пункт пропуску «Кучурган», що на Одещині. Під час оформлення спільна прикордонно-митна оглядова група автівку чоловіка перевірила досить ретельно. До огляду також залучили натренованого на пошук наркотиків прикордонного службового собаку, який відразу вказав на наявність заборонених речей.

Знаходилися вони в коробці з-під цукерок. Поміж смачних шоколадних солодощів були виявлені і цукерки іншого виробництва. Винахідливий чоловік замотав сіро-зелену речовину, ймовірно марихуану, в обгортки, та таким чином сподівався провезти зілля через кордон.

Виявлену речовину, вага якої склала 10 грамів, вилучили, наразі її направили на експертизу. По даному факту проінформовано правоохоронні органи України.